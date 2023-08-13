Дал попробовать пенного. Макгрегор напоил Джошуа пивом, празднуя его мощный нокаут — видео

13 августа, 13:43
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Джошуа пьет пиво Конора Макгрегора (Фото:Twitter)

Джошуа пьет пиво Конора Макгрегора (Фото:Twitter)

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор посетил бой Энтони Джошуа против Роберта Хелениуса.

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Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 13 августа, в Лондоне на О2 Арене.

После того, как британец нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде Конор подошел к Джошуа и прямо перед рингом напоил его своим пивом. Энтони с радостью сделал несколько глотков.

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Ранее Джошуа пафосно прокомментировал победу над финским боксером Хелениусом.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Конор Макгрегор

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