Дал попробовать пенного. Макгрегор напоил Джошуа пивом, празднуя его мощный нокаут — видео 13 августа, 13:43 Джошуа пьет пиво Конора Макгрегора (Фото:Twitter)

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор посетил бой Энтони Джошуа против Роберта Хелениуса.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 13 августа, в Лондоне на О2 Арене.

После того, как британец нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде Конор подошел к Джошуа и прямо перед рингом напоил его своим пивом. Энтони с радостью сделал несколько глотков.

Видео дня

Conor McGregor feeding Anthony Joshua his Forged Irish Stout at ringside after Joshua’s knockout over Robert Helenius 😭😭😭



pic.twitter.com/pdW8wPGQto — MMA Orbit (@mma_orbit) August 12, 2023

Ранее Джошуа пафосно прокомментировал победу над финским боксером Хелениусом.