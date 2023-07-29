Украинский боксер, будучи пьяным, жестко избил человека — фото

29 июля, 17:49
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Максим Бурсак (Фото:instagram.com/maks_bursak/)

Максим Бурсак (Фото:instagram.com/maks_bursak/)

Бывший претендент на титул WBO во втором среднем весе Макс Бурсак (36−6−2, 16 KO) оказался в центре скандала.

Как сообщает Telegram-канал Київ-INFO, украинский боксер в состоянии алкогольного опьянения подошел к прохожему на улице в Киеве и начал того избивать.

Київ-INFO
Фото: Київ-INFO
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В результате у избитого переломана челюсть, нос и разбита голова.

Видео дня

Київ-INFO
Фото: Київ-INFO

Отмечается, что причины содеянного неизвестны.

Напомним, в марте прошлого года Бурсак вступил в ряды территориальной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что известный боксер избил мужчину с ребенком на руках и получил унизительное прозвище в Википедии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс

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