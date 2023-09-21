«Может нанести сильный удар в голову». Тренер Бомбардировщика назвал фаворита в возможном поединке Усик — Фьюри 21 сентября, 14:23 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, поделился мыслями относительно возможного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Специалист считает, что британец может победить украинского чемпиона благодаря сильному удару в голову.

«Судя по последнему выступлению, нужно склоняться в сторону Фьюри. Последние несколько месяцев, с тех пор как об этом поединке заговорили, я выбирал 50/50.

Видео дня

Мы уже видели, как Усик падал от ударов по корпусу. Я считаю, что Фьюри может нанести чертовски сильный удар в голову — не хуже, чем Деонтей Уайлдер", — цитирует Скотта Boxing Social.

Ранее Малик Скотт прокомментировал запрещенный удар в пятом раунде поединка чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и Даниэля Дюбуа.