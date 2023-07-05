Непобежденный украинский боксер попал под обстрел России в Херсонской области — фото 5 июля, 23:00 Олег Малиновский (Фото:B1)

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (28−0, 8 КО) попал под российские обстрелы в Херсонской области.

Спортсмен опубликовал посты в Instagram-stories, в которых рассказал о последствиях обстрелов.

«Уехали из села Садовое на Херсонщине. Привозили людям помощь. Попали под обстрел.

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На первом нашем авто лобовое стекло разбито, метрах в 10 от него упал снаряд. Второй бус пробило насквозь. В третьем бусе, в котором я уезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробито насквозь.

Самое главное, что все цели и здоровы", — сказал Малиновский.

Фото: instagram.com/malinovskiyoleg_malina/

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер посетил военных и оставил "подарок" оккупантам.