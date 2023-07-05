Непобежденный украинский боксер попал под обстрел России в Херсонской области — фото
Олег Малиновский (Фото:B1)
Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (28−0, 8 КО) попал под российские обстрелы в Херсонской области.
Спортсмен опубликовал посты в Instagram-stories, в которых рассказал о последствиях обстрелов.
«Уехали из села Садовое на Херсонщине. Привозили людям помощь. Попали под обстрел.
На первом нашем авто лобовое стекло разбито, метрах в 10 от него упал снаряд. Второй бус пробило насквозь. В третьем бусе, в котором я уезжал, есть попадания с правой стороны. Небольшие, но пробито насквозь.
Самое главное, что все цели и здоровы", — сказал Малиновский.
Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер посетил военных и оставил "подарок" оккупантам.