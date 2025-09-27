«Я не буду это смотреть». Легендарный боксер негативно высказался о бое Майка Тайсона против Флойда Мейвезера

Бывший чемпион мира Джеймс Тони рассказал, что думает о выставочном поединке между легендами бокса Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером .

По информации СМИ, бой между двумя экс-чемпионами мира состоится осенью 2026 года. Точная дата и место проведения поединка пока не определены.

В комментарии MillCity Boxing Джеймс Тони заявил, что не планирует смотреть бой, поскольку ему нравятся только настоящие поединки.

— Что ты думаешь о бое Флойда против Тайсона? Помню, как ты отреагировал на бой Майка против Джейка Пола.

Это больно поразило мою душу. Я люблю Майка. Я знаю, что Майк сделал это ради денег, но он должен был нокаутировать того ублюдка. Джейк Пол даже не сможет прочитать слово «бой».

— А что насчет Майка против Флойда?

Я ничего об этом не думаю. Я даже не буду это смотреть, потому что знаю, что там может быть какая-то фигня. Я устал от этого дерьма, чувак. Мне нравятся настоящие бои, кровь и кишки.

Отметим, что Джеймс Тони был чемпионом мира в таких весовых категориях: средней (IBF), второй средней (IBF) и первой тяжелой (IBF).

Напомним, что 48-летний Флойд Мейвезер завершил карьеру после победы нокаутом над суперзвездой ММА Конором Макгрегором в 2017 году. С тех пор он провел восемь выставочных поединков, последний из которых — против Джона Готти III в августе 2024 года. Тогда победитель не был определен. Американец остается непобежденным и на 11 лет моложе Железного Майка.

59-летний Майк Тайсон в прошлом году провел первый профессиональный поединок с 2005 года, проиграв Джейку Полу единогласным решением судей.

Ранее мы писали, что Майк Тайсон объяснил, почему продолжает драться в 59 лет.