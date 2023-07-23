«Хочу помочь ему победить». Железный Майк надеется на победу Нганну над Фьюри 23 июля, 09:19 Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Майк Тайсон высказался относительно поединка между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

По словам Тайсона, у Нганну сильный удар и благодаря этому он может победить звездного британца.

«Я думаю, что все возможно. У Нганну сильный удар.

Я бы хотел помочь Нганну, да. Это было бы круто. Мне это нравится", — сказал Тайсон ESNEWS.

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Напомним, что бой между Нганну и Фьюри запланирован на 28 октября этого года в Саудовской Аравии.

Ранее боец UFC рассказал о своем невероятном гонораре за бой с Фьюри.