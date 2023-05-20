«Готов умереть на ринге». Фьюри-старший бросил вызов Майку Тайсону 20 мая, 08:53 Тайсон может выйти в ринг с Фьюри-старшим (Фото:Instagram)

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который недавно обратился к Усику, рассказал о своей встрече с Железным Майком.

Джон Фьюри и Майк Тайсон провели беседу в Саудовской Аравии и даже обсудили условия очного поединка.

«Я сказал ему, что нам стоит организовать выставочный поединок. И знаете, что он ответил?», — «Да, мне нравится эта идея». Когда я услышал такие слова, то это стало одним из лучших моментов в моей жизни.

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Если я смогу выйти с ним в ринг, обменяться ударами, то соглашусь на любые условия, что он скажет.

Даже если меня вынесут с ринга мертвым, это будет означать, что моя жизнь удалась. Он очень много для меня значит, в его честь я назвал сына.

Тайсон — король супертяжелого дивизиона. Замечательный человек, учившийся на собственном опыте. Мы оба жесткие парни", — цитирует Фьюри-старшего Daily Mail.

Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг в 2020 году в рамках выставочного поединка против Роя Джонсона. Свою профессиональную карьеру легендарный боксер закончил в 2005 году. В его активе 50 побед и шесть поражений.

Недавно сообщалось, что Железный Майк снова показался в ринге и удивил фанов.