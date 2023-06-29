«Был бы преступником». Майк Тайсон убежден, что спас свою жизнь благодаря боксу

29 июня, 13:44
Поделиться:
Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что побуждает бойцов начинать профессиональную карьеру на ринге. Кстати, бывший чемпион мира до сих пор в хорошей форме.

Читайте также:
«Он будет его избивать»: Легендарный Майк Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри

В комментарии Mens Health Железный Майк, как называют Тайсона, признался, что боксеры часто теряют желание драться, однако деньги мотивируют их продолжать.

«Со временем ты теряешь желание тренироваться, но ты не теряешь желание тратить эти деньги. Если ты неправильно распоряжался деньгами, то тебе придется продолжать сражаться».

Видео дня

Также легендарный боксер заверил, что бокс создан для тех людей, которые больше ничего не умеют делать в жизни, иначе они станут преступниками.

«Бои предназначены для тех, кому больше нечего делать в жизни. Если ты не умеешь ничего делать, то ты идешь в бокс или становишься преступником — одно из двух.

Однако у молодого поколения уже не так. Если ты хороший ученик, скорее всего, ты будешь хорошим бойцом. Сдавать все эти тесты — это давление, как и бой. Поэтому люди, которые успешно учатся, обычно успешны в жизни и спорте", — отметил Тайсон.

Читайте также:
«Ударил меня сильнее, чем кто-либо». Легендарный Холифилд назвал боксера с самым мощным ударом

Недавно Майк Тайсон раскритиковал Ломаченко после его поражения от Хэйни.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал себя лучшим бойцом всех времен.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Майк Тайсон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X