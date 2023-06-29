«Был бы преступником». Майк Тайсон убежден, что спас свою жизнь благодаря боксу 29 июня, 13:44 Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, что побуждает бойцов начинать профессиональную карьеру на ринге. Кстати, бывший чемпион мира до сих пор в хорошей форме.

В комментарии Mens Health Железный Майк, как называют Тайсона, признался, что боксеры часто теряют желание драться, однако деньги мотивируют их продолжать.

«Со временем ты теряешь желание тренироваться, но ты не теряешь желание тратить эти деньги. Если ты неправильно распоряжался деньгами, то тебе придется продолжать сражаться».

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Также легендарный боксер заверил, что бокс создан для тех людей, которые больше ничего не умеют делать в жизни, иначе они станут преступниками.

«Бои предназначены для тех, кому больше нечего делать в жизни. Если ты не умеешь ничего делать, то ты идешь в бокс или становишься преступником — одно из двух.

Однако у молодого поколения уже не так. Если ты хороший ученик, скорее всего, ты будешь хорошим бойцом. Сдавать все эти тесты — это давление, как и бой. Поэтому люди, которые успешно учатся, обычно успешны в жизни и спорте", — отметил Тайсон.

Недавно Майк Тайсон раскритиковал Ломаченко после его поражения от Хэйни.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал себя лучшим бойцом всех времен.