Легендарный Майк Тайсон удивил, назвав свой лучший бой в карьере — видео

25 августа, 16:49
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный боксер Майк Тайсон определил поединок, который считает лучшим в своей профессиональной карьере.

Американец заявил, что бой с Бастером Дугласом стоит на первом месте для него.

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«Вот как я отношусь к своему поединку с Бастером Дугласом. Это был лучший бой в моей карьере. Людям этого не понять», — сказал Тайсон в комментарии Hotboxin' with Mike Tyson.

Видео дня

Бой между Майком и Бастером состоялся в феврале 1990 года, тогда Дуглас нокаутировал Тайсона в 10 раунде. Это поражение стало первым для Майка на профессиональном ринге.

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Напомним, легендарный боксер завершил карьеру в 2005 году. За это время он провел 50 боев, в которых одержал 44 победы и шесть раз проиграл.

Ранее сообщалось, что легендарный Холифилд объяснил, почему Фьюри избегает Александра Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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