«Мы шокируем мир». Майк Тайсон показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри 23 августа, 16:38 Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Легендарный Майк Тайсон рассказал о подготовке Франсиса Нганну к поединку с Тайсоном Фьюри.

В своем Twitter-аккаунте Железный Майк, как называют Тайсона, опубликовал видеоролик из тренировочного лагеря звезды UFC.

«Для меня большая честь быть частью твоего путешествия, мой брат, Нганну.

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Подготовка и тренировки, чтобы шокировать мир", — подписал видео Тайсон.

It’s an honor to be a part of your journey, my brother @francis_ngannou. Preparation and training to shock the world. #FuryNgannou #RiyadhSeason pic.twitter.com/BeJrr1R8NJ — Mike Tyson (@MikeTyson) August 22, 2023

Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб Франсиса Нганну.