«Мы шокируем мир». Майк Тайсон показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри
Майк Тайсон (Фото:Instagram)
Легендарный Майк Тайсон рассказал о подготовке Франсиса Нганну к поединку с Тайсоном Фьюри.
В своем Twitter-аккаунте Железный Майк, как называют Тайсона, опубликовал видеоролик из тренировочного лагеря звезды UFC.
«Для меня большая честь быть частью твоего путешествия, мой брат, Нганну.
Подготовка и тренировки, чтобы шокировать мир", — подписал видео Тайсон.
Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.
Также сообщалось, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб Франсиса Нганну.