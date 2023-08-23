«Мы шокируем мир». Майк Тайсон показал видео, в котором готовит Нганну к уничтожению Фьюри

23 августа, 16:38
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Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Легендарный Майк Тайсон рассказал о подготовке Франсиса Нганну к поединку с Тайсоном Фьюри.

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В своем Twitter-аккаунте Железный Майк, как называют Тайсона, опубликовал видеоролик из тренировочного лагеря звезды UFC.

«Для меня большая честь быть частью твоего путешествия, мой брат, Нганну.

Видео дня

Подготовка и тренировки, чтобы шокировать мир", — подписал видео Тайсон.

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Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Майк Тайсон вошел в тренерский штаб Франсиса Нганну.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Майк Тайсон Тайсон Фьюри MMA

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