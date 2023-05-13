Железный Майк. Тайсон вышел в ринг и удивил фанатов — видео

13 мая, 12:03
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный боксер в Instagram опубликовал видео, в котором показал, как он тренируется в ринге.

56-летний бывший чемпион мира подписал свою публикацию «Просыпайся. Тренируйся. Повторяй». На видео Тайсон продемонстрировал свою отличную ударную технику.

«Майк Тайсон все еще быстрее, чем большинство боксеров.

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Ему 56 и он бы надрал задницы 99,9% боксеров и даже бы сказал хорошую цитату о жизни после нокаута.

Возраст — это только цифра для Тайсона" - прокомментировали видео фаны легендарного боксера.

Карьера Тайсона закончилась в 2005 году, в его активе 50 побед и 6 поражений. Впрочем, осенью 2020 года боксер снова показался на ринге. Тогда в рамках выставочного поединка Майк боксировал с Роем Джонсоном. По неофициальным подсчетам бой закончился вничью.

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Недавно Майк Тайсон назвал лучший нокаут в карьере.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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