«Он напоминает того, кем я был». Майк Тайсон засыпал комплиментами боксера, в котором заметил свое величество

13 июля, 08:26
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Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Легендарный Майк Тайсон считает мексиканца Исаака Круза похожим на себя боксером в лучшие годы своей карьеры.

Железный Майк, как называют Тайсона, признался, что также симпатизирует Джервонте Дэвису, но свою манеру поединка он видит в действиях Исаака Круза.

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«Мне нравятся многие современные бойцы вроде Джервонты Дэвиса, но я не знаю, есть ли кто-то такой сегодня. Если бы мне пришлось назвать кого-то одного, то я бы назвал Исаака Круза.

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Люди могли подумать, что я скажу о Танке, но Танк очень напоминает мне Аарона Прайора. Я считаю это большим комплиментом".

Также Майк Тайсон считает, что мексиканец был самым тяжелым соперником в карьере Джервонты, которому удалось одолеть того лишь по итогам 12-ти раундов.

«Можно подумать, что Танк — слаггер, но на самом деле он панчер. Он хорошо двигается, хорошо двигает головой. Он может побить тебя разными способами, может нокаутировать.

Круз больше всего напоминает мне того, кем я был. Он налетает на тебя с плохими намерениями. Он дал Танку самый тяжелый бой в его карьере", — сказал Тайсон The Ring.

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Ранее легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксера всех времен.

Также недавно Железный Майк вышел в ринг и удивил фанатов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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