«Сначала нужно быть дураком»: Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксера всех времен

7 июня, 23:30
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Бывший чемпион мира Майк Тайсон заявил, что его тренер Кас Д’Амато был прав, когда говорил, что он станет лучшим бойцом всех времен.

Американский боксер заявил, что прошел длительный путь, чтобы войти в список легенд спорта.

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«Он был прав — я лучший боксер всех времен.

Чтобы быть мастером, сначала нужно быть дураком и совершать ошибки. Не падайте духом, так легко упасть духом и сдаться. Ничто не давалось мне легко, но я не сдался", — приводит слова Тайсона Boxing Social.

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Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри.

Отметим, что украинский боксер хотел бы провести бой с Майком Тайсоном.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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