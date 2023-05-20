«Он будет его избивать»: Легендарный Майк Тайсон оценил шансы Усика в бою с Фьюри

20 мая, 16:34
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Бывший чемпион мира Майк Тайсон сомневается, что обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) составит конкуренцию чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри (33−0−1, 24 KO).

Американский боксер уверен, что «Цыганский король» победит опытного украинца за счет своих навыков и мастерства.

«Фьюри победит Усика. Александр не сможет так долго бегать с ним. Тайсон собирается истощать его, а когда сделает это, будет его избивать.

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Александру не выиграть титул бегом. Усик не сможет постоянно двигаться и бегать, в определенный момент поединка ему придется биться с Фьюри".

Майк Тайсон считает, что Фьюри сильно отличается от Энтони Джошуа, которого дважды победил Усик.

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«Тайсон — другой боец, чем Эй Джей. Фьюри собирается более последовательно бороться с соперником, но Джошуа чуть не остановил Усика ударами по телу, Эй Джей причинял ему боль ударами по корпусу, но бил недостаточно часто», — приводит слова Майка Тайсона iFL TV.

Ранее сообщалось, что Усик хотел бы провести бой с Майком Тайсоном.

Отметим, Фьюри-старший бросил вызов легендарному боксеру.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Майк Тайсон Тайсон Фьюри

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