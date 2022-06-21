«Я с вами». Майк Тайсон поддержал Украину — видео

21 июня, 00:00
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Тайсон заявил, что он вместе с украинским народом (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Тайсон заявил, что он вместе с украинским народом (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон выразил поддержку Украине.

На странице Федерации бокса Украины в Instagram появилось видео с соответствующими словами экс-чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами», — заявил Тайсон.

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Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что будет готов пойти воевать против России, если в войну будет втянута его страна или США.

«Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США будут вовлечены в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята — мы запишемся добровольцами для защиты», — сказал Тайсон.

Также Фьюри выразил восхищение украинскими боксерами, которые защищают родную страну в войне с Россией.

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Теги:   Бокс Майк Тайсон Поддержка Украины

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