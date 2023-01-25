На легендарного Тайсона подали в суд по обвинению в изнасиловании в начале 90-х 25 января, 13:07 Тайсон в начале 90-х отсидел три года за изнасилование (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

На бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона подали иск в суд на 5 миллионов долларов за изнасилование женщины в Нью-Йорке в начале 1990-х годов.

По утверждению вероятной жертвы, инцидент произошел в начале 1990-х, когда она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе под названием Septembers в Олбани (штат Нью-Йорк), сообщает People.

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Истица заявила, что после вечеринки села в автомобиль Тайсона, и боксер начал прикасаться к ней.

«Я несколько раз сказала ему „нет“ и просила его прекратить, но он продолжал нападать на меня. Потом он стащил с меня штаны и жестоко изнасиловал», — заявила женщина.

Женщина подала на Тайсона в суд и требует компенсацию 5 млн долларов за полученные «физические, психологические и эмоциональные травмы».

Следует отметить, что Тайсон был осужден за изнасилование в 1992 году и отсидел в тюрьме три года.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон подрался в самолете с пассажиром.