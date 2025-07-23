«Я бы хотел посмотреть этот бой»: жертва Усика назвал боксера, который мог бы победить украинца

23 июля, 15:43
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше (Фото: Ring Magazine)

Бывший чемпион Майрис Бриедис высказался о будущем Александра Усика после победы над Даниэлем Дюбуа.

40-летний латвиец заявил, что хочет увидеть бой Усика против обладателя титула IBF в тяжелом весе Джея Опетаи (28−0, 22 KO).

«Эпоха нынешних спортсменов в крузервейте и в супертяжелом весе — Александр показал то, что нет бойца, кто бы мог победить его.

Я бы хотел один бой посмотреть — против Опетаи в крузервейте или хэвивейте. В хэвивейте, думаю, Усик без проблем, не то, что без проблем, но разобрался бы с ним, в крузервейте — вряд ли", — сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

В январе 2018 года Усик победил Бриедиса раздельным решением в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее сообщалось, что в команде Усика назвали идеальный вариант для боя с обидчиком Майка Тайсона.

