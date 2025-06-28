В ночь на 28 июня на арене Centre Videotron в канадском городе Квебек состоялся вечер бокса от промоутера Камиля Эстефана.

Главным событием шоу стал бой между французом Кристианом Мбилли (28−0, 23 КО) и поляком Мацеем Сулецки (33−3, 13 КО), на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

Бой завершился в первом раунде. Мбилли контролировал ход поединка, словил поляка апперкотом и отправил того в нокдаун.

Сулецки сумел подняться, однако рефери остановил бой.

ABSOLUTELY CRUMBLED HIM 🤯



GOT A STRAP THE MBILLI WAY! pic.twitter.com/gAjQu4vawh — Top Rank Boxing (@trboxing) June 28, 2025

Мбилли стал временным чемпионом мира и теперь претендует на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Отметим, что Мбилли в августе прошлого года встречался с украинцем Сергеем Деревянченко, которого победил единогласным решением судей.

