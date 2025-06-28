Обидчик украинца нокаутировал соперника в первом раунде и стал чемпионом — видео
Кристиан Мбилли победил Мацея Сулецкого (Фото: instagram.com/chris_mbilli)
В ночь на 28 июня на арене Centre Videotron в канадском городе Квебек состоялся вечер бокса от промоутера Камиля Эстефана.
Главным событием шоу стал бой между французом Кристианом Мбилли (28−0, 23 КО) и поляком Мацеем Сулецки (33−3, 13 КО), на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.
Бой завершился в первом раунде. Мбилли контролировал ход поединка, словил поляка апперкотом и отправил того в нокдаун.
Сулецки сумел подняться, однако рефери остановил бой.
Мбилли стал временным чемпионом мира и теперь претендует на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
Отметим, что Мбилли в августе прошлого года встречался с украинцем Сергеем Деревянченко, которого победил единогласным решением судей.
