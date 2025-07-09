Педро Антонио Родригес был найден мертвым в своем гостиничном номере в американском городе Финикс всего через несколько часов после проигранного поединка.

37-летний спортсмен уступил американцу Филиппу Велле единогласным решением судей в рамках боксерского вечера, организованного промоушеном Del Sol Boxing.

После боя Родригес вернулся в отель. Он сообщил, что планирует прийти на совместный ужин с другими участниками вечера бокса. Однако он так и не появился.

Реклама

Как сообщает Marca, тело боксера нашли на следующее утро в его номере. Причины смерти не называются.

Филипп Велла, последний соперник Родригеса, выразил свои соболезнования.

«Убит горем от этой новости. Благодарен, что имел честь провести с Педро шесть раундов. Мои мысли и молитвы — с его семьей. Покойся с миром, чемпион».

Фото: instagram.com/0fficialphillip

На счету Родригеса 15 побед, 26 поражений и три ничьи на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу задержали за незаконное пребывание в США и депортируют в Мексику.