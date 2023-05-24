«Дайте еще один шанс». Менеджер Ломаченко попросил сделать украинца обязательным претендентом на чемпионский пояс 24 мая, 17:31 Ломаченко проиграл Хейни по очкам (Фото:Скриншот)

Эгис Климас, который является представителем Василия Ломаченко написал письмо, в котором обратился к WBA, WBC, WBO и IBF.

В письме-обращении Климас выступил с просьбой сделать боксера с украинским паспортом обязательным претендентом на титул чемпиона в легком весе после поражения от Хейни.



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В своем Twitter-аккаунте менеджер Ломаченко написал, что у украинца забрали мечту стать абсолютным чемпионом в легком весе.

«В прошлую субботу в Лас-Вегасе Василий Ломаченко бросил вызов абсолютному чемпиону в легком весе Девину Хейни. Болельщики на арене MGM и мир бокса отреагировали, осудив то, что они считают нечестным и несправедливым решением, которое лишило Лому его законной победы и его жизненной цели стать абсолютным чемпионом мира».

Также Климас отметил, что Ломаченко все же собирается подавать апелляцию, несмотря на то, что вице-президент промоутерской компании Top Rank заявил, что она не даст результата.

«Поскольку команда Ломы готовит апелляцию на решение, и в свете очень противоречивого результата поединка, от имени Василия Ломаченко я прошу, чтобы IBF сделала Лому номером 1 в рейтинге и признала его обязательным претендентом на титул в легком весе. Лома был лишен победы на ринге в субботу, и он заслуживает возможности стать № 1 и получить еще один шанс как можно скорее реализовать свои цели.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы", — написал Эгис Климас.

Ранее сообщалось, что Ломаченко заплакал после поражения от Хейни в поединке за звание абсолюта в легком весе.