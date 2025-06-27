Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который готовится к бою с Марио Барриосом , рассказал об амбициозных целях.

Пакьяо заявил, что стремится войти в историю бокса как самый возрастной чемпион мира, сообщает The Ring.

«Я думаю, у меня осталось еще два или три боя. Чувствую, что могу продолжать еще несколько лет. Но смотрю на все постепенно. Моя цель — стать самым возрастным чемпионом и уйти из бокса в статусе обладателя титула.

Я верю, что стану первым членом Зала славы, который выиграет еще один титул чемпиона мира, а также побью свой собственный рекорд как самый возрастной чемпион мира в полусреднем весе", — рассказал Пакьяо.

Сейчас рекорд старейшего чемпиона принадлежит Бернарду Хопкинсу, который завоевал титул в 48 лет и 53 дня, объединил два пояса в 49 лет и 94 дня, а потерял их в возрасте 49 лет и 297 дней.

Поединок Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBC в полусреднем весе.

Последний раз Пакьяо выходил на ринг в профессиональном поединке в августе 2021 года, когда уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.

За свою карьеру Пакьяо провел 72 боя, одержав 62 победы, из которых 39 — нокаутом. Он потерпел восемь поражений и еще два поединка с его участием завершались вничью.

Ранее в команде Пакьяо отреагировали на его возвращение на ринг в 46 лет.