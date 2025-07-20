Легендарный Мэнни Пакьяо не сумел отобрать чемпионский титул в первом бою после возвращения — видео
Марио Барриос и Мэнни Пакьяо не выявили победителя (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
На арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом и экс-чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Поединок прошел всю дистанцию, однако победителя не удалось выявить.
Судьи зафиксировали ничью решением большинства судей — 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.
46-летний Пакьяо провел свой первый профессиональный бой с августа 2021 года, тогда он проиграл Йорденису Угасу. После поражения Мэнни объявил о завершении карьеры. Потом он проводил выставочные поединки.
Барриос свел вничью второй бой подряд. До этого в ноябре прошлого года была зафиксирована ничья раздельным решением судей в бою против Абеля Рамоса.
Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.