Легендарный Мэнни Пакьяо не сумел отобрать чемпионский титул в первом бою после возвращения — видео

20 июля, 08:26
Поделиться:
Марио Барриос и Мэнни Пакьяо не выявили победителя (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Марио Барриос и Мэнни Пакьяо не выявили победителя (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом и экс-чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Читайте также:
Нокдаун и нокаут. Видео лучших моментов и обзор реванша Усик — Дюбуа

Поединок прошел всю дистанцию, однако победителя не удалось выявить.

Судьи зафиксировали ничью решением большинства судей — 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.

Реклама

https://www.youtube.com/embed/LIOo3eiOkeg?si=cmQowCNY3hffg7qm

46-летний Пакьяо провел свой первый профессиональный бой с августа 2021 года, тогда он проиграл Йорденису Угасу. После поражения Мэнни объявил о завершении карьеры. Потом он проводил выставочные поединки.

Читайте также:
Статистика исторического боя, в котором Усик нокаутировал Дюбуа — фото

Барриос свел вничью второй бой подряд. До этого в ноябре прошлого года была зафиксирована ничья раздельным решением судей в бою против Абеля Рамоса.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Мэнни Пакьяо

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies