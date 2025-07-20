На арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом и экс-чемпионом в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Поединок прошел всю дистанцию, однако победителя не удалось выявить.

Судьи зафиксировали ничью решением большинства судей — 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.

Реклама

46-летний Пакьяо провел свой первый профессиональный бой с августа 2021 года, тогда он проиграл Йорденису Угасу. После поражения Мэнни объявил о завершении карьеры. Потом он проводил выставочные поединки.

Барриос свел вничью второй бой подряд. До этого в ноябре прошлого года была зафиксирована ничья раздельным решением судей в бою против Абеля Рамоса.

Напомним, что Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.