«Это ключ». Легендарный Пакьяо перед возвращением на ринг назвал главный фактор для успеха в боксе

Легендарный боксер заверил, что до сих пор имеет скорость, силу и жажду побед, сообщает The Ring.

«Опасность появляется тогда, когда ты становишься ленивым на тренировках. Опасность — это когда ты выходишь на бой не в идеальной форме. Это не хорошо, это не страсть. Я не буду как другие боксеры, которые возвращались на 50% только для галочки. Я вернусь на 100%, как и раньше, и что бы ни случилось.

Моя семья меня очень поддерживает. Они видят мою скорость, силу, физическую форму. Я в хорошем здоровье. Бог всегда добрый. Без Бога я — ничто. Я здесь благодаря Его милости и силе", — сказал Пакьяо.

Мэнни отметил, что именно скорость в ринге является залогом успеха в боксе.

«Помните: в боксе ключ — это скорость. Я быстрее Барриоса. Мое передвижение и скорость остались. Четыре года отдыха пошли моему телу на пользу. Во мне до сих пор есть страсть и огонь в глазах, я упорно работаю. Это еще не исчезло… Мои тренеры не заставляют меня на этом сборе. Они лишь следят, чтобы сказать: „остановись, хватит“. Но я сам хочу больше», — сказал Пакьяо.

19 июля он встретится с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29−2-1, 18 KO). Это будет первый бой Мэнни с августа 2021 года, когда он проиграл Йорденису Угасу.

Ранее Пакьяо объяснил, почему решил вернуться на ринг в 46 лет.