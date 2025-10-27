Возглавляет путинист Кремлев. Один из лучших боксеров мира стал вице-президентом пророссийской федерации

27 октября, 17:06
Мэнни Пакьяо (Фото: Мэнни Пакьяо via Instagram)

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA). Это пророссийская организация, которую возглавляет сторонник диктатора Владимира Путина Умар Кремлев.

Экс-чемпион мира также вошел в совет директоров IBA, сообщает Федерация бокса России.

Пакьяо «будет работать бок о бок с президентом IBA Умаром Кремлевым над развитием программ, ориентированных на интересы спортсменов, укреплением позиций бокса в Азии и за ее пределами, а также продвижением принципов справедливости и защиты прав боксеров», говорится в заявлении федерации.

Российский функционер Кремлев возглавил IBA в 2020 году. После полномасштабного вторжения РФ в Украину ассоциация не отстраняла от соревнований под своей эгидой россиян и белорусов, как это сделали другие международные боксерские организации.

В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса признанной федерации из-за непрозрачности управления, коррупции и возможных связей с российскими властями.

Добавим, что Мэнни Пакьяо — бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. Летом этого года 46-летний боксер вернулся на ринг.

С 2016 по 2022 год Пакьяо занимал должность сенатора Филиппин, а в 2022-м баллотировался на пост президента страны, но проиграл выборы.

