Пакьяо вернулся: известно, когда и против кого может провести следующий бой легендарный боксер

Легендарный Мэнни Пакьяо (62−8−3, 39 КО) готовится к следующему бою после возвращения в ринг .

Как сообщает Boxing Scene, 46-летний филиппинец может провести поединок уже в январе 2026 года.

По предварительным данным, соперником Пакьяо рассматривают чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

Летом 2025 года Пакьяо встречался с Марио Барриосом за титул WBA. Поединок завершился ничьей, поэтому чемпионский пояс остался у Барриоса.

Ромеро получил чемпионский титул в мае 2025 года, нокаутировав Райана Гарсию.

