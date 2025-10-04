Пакьяо вернулся: известно, когда и против кого может провести следующий бой легендарный боксер

4 октября, 18:39
Мэнни Пакьяо (Фото: Мэнни Пакьяо via Instagram)

Легендарный Мэнни Пакьяо (62−8−3, 39 КО) готовится к следующему бою после возвращения в ринг.

Как сообщает Boxing Scene, 46-летний филиппинец может провести поединок уже в январе 2026 года.

По предварительным данным, соперником Пакьяо рассматривают чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

Летом 2025 года Пакьяо встречался с Марио Барриосом за титул WBA. Поединок завершился ничьей, поэтому чемпионский пояс остался у Барриоса.

Ромеро получил чемпионский титул в мае 2025 года, нокаутировав Райана Гарсию.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Сергей Радченко после поражения в титульном бою дебютировал в другом виде спорта.

