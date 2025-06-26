«Тело у него, как будто и 30 нет». В команде легендарного боксера отреагировали на его возвращение на ринг в 46 лет

Шон Гиббонс, советник 46-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, рассказал, как легенда бокса готовится к бою против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

По словам Гиббонса, Пакьяо находится в прекрасной физической форме, сообщает Boxing Scene.

«Мы видим старого-доброго Мэнни Пакьяо — тренировки, спарринги, подготовка. Вечер боя — это вечер боя. Это большая неизвестность, которую все придут увидеть.

Все ли еще он в форме? Я часто сравниваю Тома Брэди с Мэнни — то, как они старели, как заботятся о себе. Ему может быть 46, но тело у него, как будто и 30 нет", — сказал Гиббонс.

Бой Пакьяо и Барриоса состоится 19 июля в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBC в полусреднем весе.

Последний раз 46-летний Пакьяо выходил на ринг в профессиональном поединке в августе 2021 года, когда уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.

За свою карьеру Пакьяо провел 72 боя, одержав 62 победы, из которых 39 — нокаутом. Он потерпел восемь поражений и еще два поединка с его участием завершались вничью.

Ранее сообщалось, что Пакьяо хочет провести бой против непобежденного Джервонты Дэвиса.