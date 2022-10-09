Мейвезер и Макгрегор договариваются о двух боях с призовым фондом 1,5 млрд долларов — СМИ
Оба боя между Мейвезером и Макгрегором могут состояться в 2023 году. (Фото:Конор Макгрегор via Twitter)
Экс-чемпион мира в пяти боксерских весовых категориях Флойд Мейвезер ведет переговоры с бывшим чемпионом смешанных единоборств (UFC) Конором Макгрегором о проведении двух поединков, сообщает The Sun.
По информации издания, первый бой планируется провести по правилам бокса, а второй — смешанных единоборств.
Призовой фонд контракта будет составлять 1,5 млрд долларов, что станет мировым рекордом.
Ожидается, что поединки пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) и Саудовской Аравии в 2023 году.
Оба боя будут официальными и их результаты будут включены в послужные списки бойцов.
Если контракт будет подписан, то это станет первым случаем, когда Мейвезер сразится по правилам смешанных единоборств.
В 2017 году в боксерском поединке Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.