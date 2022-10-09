Мейвезер и Макгрегор договариваются о двух боях с призовым фондом 1,5 млрд долларов — СМИ 9 октября, 13:44 Оба боя между Мейвезером и Макгрегором могут состояться в 2023 году. (Фото:Конор Макгрегор via Twitter)

Экс-чемпион мира в пяти боксерских весовых категориях Флойд Мейвезер ведет переговоры с бывшим чемпионом смешанных единоборств (UFC) Конором Макгрегором о проведении двух поединков, сообщает The Sun.

По информации издания, первый бой планируется провести по правилам бокса, а второй — смешанных единоборств.

Призовой фонд контракта будет составлять 1,5 млрд долларов, что станет мировым рекордом.



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Ожидается, что поединки пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) и Саудовской Аравии в 2023 году.

Оба боя будут официальными и их результаты будут включены в послужные списки бойцов.



Если контракт будет подписан, то это станет первым случаем, когда Мейвезер сразится по правилам смешанных единоборств.

В 2017 году в боксерском поединке Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

