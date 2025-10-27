Легендарные экс-чемпионы мира по боксу Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо ведут переговоры об организации реванша.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер The Ring Майк Коппинджер.

По его данным, рассматривается вариант с проведением боя в 2026 году, а транслятором выступит платформа Netflix, которая недавно эксклюзивно показала мегафайт Канело — Кроуфорд.

Напомним, в 2015 году Мейвезер победил Пакьяо в Лас-Вегасе единогласным решением судей. Этот поединок получил название Бой века и установил рекорды, собрав 72,2 миллиона долларов от продажи билетов, а общий доход превысил 600 миллионов долларов.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году в статусе непобежденного боксера (50−0, 27 КО), но с тех пор провел несколько показательных боев.

Пакьяо (62−8−3, 39 КО), который был чемпионом мира в восьми весовых категориях, в июле вернулся на ринг в 46-летнем возрасте, не сумев одолеть Марио Барриоса.

Ранее филиппинец сообщил, что готовится к показательному бою с Ломаченко.