«Лучшие должны сражаться с лучшими». Мейвезер предложил Танку провести поединок с обидчиком Ломаченко

22 августа, 10:58
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Мейвезер (Фото:Instagram)

Мейвезер (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер рассказал, кто из боксеров легкого веса может подраться против Джервонты Дэвиса.

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Как передает Boxing Social, легендарный боксер хотел бы увидеть бой между непобедимым Танком, как называют Джервонту, и Теофимо Лопесом, который в свое время побеждал Василия Ломаченко.

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«Я думаю, что лучшие должны драться с лучшими. В легком дивизионе много талантов. Девин Хэйни и Шакур Стивенсон хорошие бойцы.

Также отличный вариант — поединок Теофимо Лопеса и Джервонты Дэвиса", — сказал Мейвезер.

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Отметим, что недавно Теофимо Лопес предложил Флойду Мейвезеру провести спарринг.

Ранее Мейвезер заявил, что мог закончить поединок против Макгрегора за два-три раунда.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Флойд Мейвезер Теофимо Лопес

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