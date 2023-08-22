«Лучшие должны сражаться с лучшими». Мейвезер предложил Танку провести поединок с обидчиком Ломаченко 22 августа, 10:58 Мейвезер (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер рассказал, кто из боксеров легкого веса может подраться против Джервонты Дэвиса.

Как передает Boxing Social, легендарный боксер хотел бы увидеть бой между непобедимым Танком, как называют Джервонту, и Теофимо Лопесом, который в свое время побеждал Василия Ломаченко.

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«Я думаю, что лучшие должны драться с лучшими. В легком дивизионе много талантов. Девин Хэйни и Шакур Стивенсон хорошие бойцы.

Также отличный вариант — поединок Теофимо Лопеса и Джервонты Дэвиса", — сказал Мейвезер.

Отметим, что недавно Теофимо Лопес предложил Флойду Мейвезеру провести спарринг.

Ранее Мейвезер заявил, что мог закончить поединок против Макгрегора за два-три раунда.