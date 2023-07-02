«Адский боец»: легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера современности 2 июля, 09:50 Теренс Кроуфорд (Фото:instagram.com/tbudcrawford)

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и легенда мирового бокса Флойд Мейвезер поделился мнением относительно лидера рейтинга Pound For Pound.

Легендарный боксер считает, что лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории на данный момент является обладатель титула по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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«Сейчас лучшим бойцом в современном боксе является Теренс Кроуфорд. Ему необязательно быть в моей компании, чтобы я ему отдал это место. Я не такой».

Мейвезер признался, что хотел бы поработать с Кроуфордом в качестве промоутера.

«Если он когда-нибудь станет свободным агентом, я бы хотел с ним поработать. Я знаю, что могу вывести его на новый уровень. Он адский боец. Он напоминает мне молодого Флойда Мейвезера», — приводит слова Мейвезера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд и Спенс провели первую дуэль взглядов перед битвой года.