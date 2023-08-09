«Мог уничтожить Конора за два-три раунда». Макгрегор получил помилование от Мейвезера в их зрелищном поединке

9 августа, 13:41
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Мейвезер и Макгрегор (Фото:Twitter)

Мейвезер и Макгрегор (Фото:Twitter)

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал поединок со звездой UFC Конором Макгрегором.

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По словам Мейвезера, он мог закончить поединок в первых раундах, однако этим бы расстроил зрителей, которые пришли посмотреть на шоу.

«В бою с Конором я не работал настолько усердно, как мог бы. Я мог закончить поединок за два-три раунда, но тогда люди были бы расстроены.

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Я рад, что бой прошел так, как прошел, поскольку это означает, что расходы болельщиков себя оправдали", — сказал Мейвезер Boxing Social.

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Напомним, что в 2017 году Флойд Мейвезер победил ирландца техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее Конор Макгрегор нагло пригрозил звезде UFC Джастину Гейджи.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Флойд Мейвезер Конор Макгрегор

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