«Мог уничтожить Конора за два-три раунда». Макгрегор получил помилование от Мейвезера в их зрелищном поединке
Мейвезер и Макгрегор (Фото:Twitter)
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал поединок со звездой UFC Конором Макгрегором.
По словам Мейвезера, он мог закончить поединок в первых раундах, однако этим бы расстроил зрителей, которые пришли посмотреть на шоу.
«В бою с Конором я не работал настолько усердно, как мог бы. Я мог закончить поединок за два-три раунда, но тогда люди были бы расстроены.
Я рад, что бой прошел так, как прошел, поскольку это означает, что расходы болельщиков себя оправдали", — сказал Мейвезер Boxing Social.
Напомним, что в 2017 году Флойд Мейвезер победил ирландца техническим нокаутом в десятом раунде.
Ранее Конор Макгрегор нагло пригрозил звезде UFC Джастину Гейджи.