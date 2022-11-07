Проиграл впервые в карьере. Казахстанский боксер впал в кому после тяжелого поражения в чемпионском бою — видео нокаута
В поединке с Моррелем Ербосынулы потерпел первое поражение в карьере (Фото:Айдос Ербосынулы via Instagram)
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы впал в состояние комы после тяжелого поражения нокаутом чемпиону мира по версии WBA во втором среднем весе кубинцу Дэвиду Моррелю, сообщает Boxing News 24/7.
На протяжении поединка 30-летний претендент на престижный пояс пропустил множество ударов от соперника. После одного из них у Айдоса пошла кровь из носа.
В 12-м же раунде после очередной мощной атаки чемпиона Ербосынулы оказался в тяжелом нокдауне, после которого рефери остановил поединок.
Позже казахстанского боксера доставили в больницу, где ему диагностировали субдуральную гематому. Вчера его перевели в состояние искусственной комы.
В поединке с Моррелем Ербосынулы потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 16 побед.
Сообщалось, что колумбийский боксер Луис Киноньес скончался после поражения жутким нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу.