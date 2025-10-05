«Беспроигрышная ситуация». Непобедимый британец объяснил, почему хочет боя против Усика

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (13−0, 11 КО) высказался о возможном поединке против абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

20-летний непобедимый боксер назвал потенциальный бой с украинцем «беспроигрышной ситуацией», ведь в случае победы он станет чемпионом мира, а в случае поражения — уступит лучшему боксеру современности в супертяжелом весе, сообщает Boxing King Media.

Реклама

«Это моя вина, что я провел один час на ринге? Одна из вещей, из-за которой я и моя команда переживаем, это количество проведенных раундов.

Но причина, почему мы бы дрались с Усиком, хотя мне и нужно провести больше времени на ринге, заключается в том, что бой с Усиком — это беспроигрышная ситуация. Если я выйду туда и выиграю, то я стану чемпионом мира в супертяжелом весе.

Но если я, не дай Бог, проиграю, то я проиграю Усику — чемпиону мира в супертяжелом весе, а мне сейчас 20 лет. Так что это беспроигрышная ситуация", — сказал Итаума.

Напомним, в июле этого года Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. В предыдущем бою британец нокаутировал Даллиана Уайта уже в первом раунде.

Ранее мы писали, что непобежденный нокаутер надеется на поединок с Усиком, если победит Паркера.