«Он словно состарился за одну ночь»: непобежденный британец сделал смелое заявление о бое с Усиком

20-летний боксер считает, что он получит чемпионский пояс, если проведет бой с украинцем.

«Предпочел бы биться с Усиком или тренироваться вместе с ним? Наверное, тренироваться вместе с ним. Я так говорю только потому, что он из другой эпохи. И мне кажется, что я не получу ничего особенного от этого боя, кроме того, что стану чемпионом мира. Все остальное — не будет ничего положительного. Если Усик меня победит, то будут говорить: «Почему Усик был на ринге с Мозесом Итаумой? Он ведь еще ребенок». И так далее.

Если я побью Усика, то будут говорить: «Он словно состарился за одну ночь». Понимаешь, о чем я? Это как ловушка. Но я получаю такую ​​реакцию во всех боях. Я знал, что получу это с Диллианом. Что если я выиграю у Уайта, они скажут: «О, Диллиан уже не тот». Я знал, что они это скажут.

Дело в том, что я не могу спорить с каждым человеком, который это говорит. Потому я просто говорю: «Знаешь что? Ты прав». И я просто не могу извлечь свой момент", — сказал Мозес для Adam Smith — The Voice of Boxing.

Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. В предыдущем бою британец нокаутировал Даллиана Уайта уже в первом раунде.

Отметим, что Мозес объяснил, почему не проводит бой с украинским чемпионом.