«Усик усложняет всем жизнь»: новый Майк Тайсон объяснил, почему не проводит бой с украинским чемпионом
Мозес Итаума может провести бой с Александром Усиком (Фото: instagram.com/m.itauma)
Боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13−0, 11 КО) заявил, что не спешит принимать титульный бой.
20-летний британец заявил, что судьба дивизиона находится в руках короля супертяжелого дивизиона Александра Усика (24−0, 15 КО).
«Кто имеет все пояса? Усик усложняет жизнь всем. Он держит весь дивизион. Но он имеет на это право. Это человек, выигравший олимпийское золото. Он трехкратный абсолютный чемпион. Я думаю, что он может делать все, что ему вздумается.
Давайте оставим его в покое. Он может держать пояса, пока я никуда не тороплюсь. Люди не осознают, что чем больше времени проходит, тем больше это работает в мою пользу".
Итаума рассказал, что планирует разумно подойти к чемпионскому бою.
«Если бы я сейчас бился, не знаю, возьмем Джозефа Паркера. Я знаю, что дальше у него бой с Фабио Уордли. Это первое, что мне пришло в голову. Сейчас это бой 50/50.
Через два года Джозефу Паркеру будет 35, а мне — 22. Он проходит свой пик, а я к нему приближаюсь. Так что бой, который был 50/50, теперь будет 70/30. Так что я не против. Я не против, но просто не каждый имеет склонность выжидать", — сказал Итаума для Adam Smith — The Voice of Boxing.
Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. В предыдущем бою британец нокаутировал Даллиана Уайта уже в первом раунде.
Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.
Ранее Мозес объяснил, почему хочет бой против Усика.