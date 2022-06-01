Смогли обойти санкции. Семь российских боксеров выступили на чемпионате Европы 1 июня, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Экс-россиянин Федоров проиграл украинцу Ярославу Харцизу (Фото:Скриншот видео)

Сразу семь российских боксеров смогли выступить на чемпионате Европы, несмотря на отстранение их страны от соревнований из-за развязанной войны в Украине, сообщает Lithuania Posts.



Все они представляли в Ереване (Армения) сборную Сербии, состав которой насчитывал десять атлетов. Всего три из них не были связаны с Россией.

Семь же боксеров ранее выступали за сборную из РФ. Это Вахид Абасов, Артем Агеев Тамир Галанов, Павел Федоров, Сергей Кольчугин, Владимир Мирончиков и Саддам Магомедов.

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Первые двое из этого списка принесли сборной Сербии две золотые медали на чемпионате Европы.

При этом некоторые из российских боксеров, выступавших за команду из Балкан, имеют скандальное прошлое из-за употребление допинга.

Сообщалось, что специальная комиссия признала победу украинского боксера Юрия Захареева в проигранном им полуфинальном бою чемпионата Европы против англичанина Мохаммеда Акбара.

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