Смогли обойти санкции. Семь российских боксеров выступили на чемпионате Европы

1 июня, 18:19
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Экс-россиянин Федоров проиграл украинцу Ярославу Харцизу (Фото:Скриншот видео)

Экс-россиянин Федоров проиграл украинцу Ярославу Харцизу (Фото:Скриншот видео)

Сразу семь российских боксеров смогли выступить на чемпионате Европы, несмотря на отстранение их страны от соревнований из-за развязанной войны в Украине, сообщает Lithuania Posts.

Все они представляли в Ереване (Армения) сборную Сербии, состав которой насчитывал десять атлетов. Всего три из них не были связаны с Россией.

Семь же боксеров ранее выступали за сборную из РФ. Это Вахид Абасов, Артем Агеев Тамир Галанов, Павел Федоров, Сергей Кольчугин, Владимир Мирончиков и Саддам Магомедов.

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Первые двое из этого списка принесли сборной Сербии две золотые медали на чемпионате Европы.

При этом некоторые из российских боксеров, выступавших за команду из Балкан, имеют скандальное прошлое из-за употребление допинга.

Сообщалось, что специальная комиссия признала победу украинского боксера Юрия Захареева в проигранном им полуфинальном бою чемпионата Европы против англичанина Мохаммеда Акбара.

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Теги:   Бокс Чемпионат Европы

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