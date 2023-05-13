Сражались за перчатки. На чемпионате мира по боксу участники устроили массовое побоище — видео

13 мая, 16:04
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Чемпионат мира по боксу (Фото:gbboxing.org.uk)

Чемпионат мира по боксу (Фото:gbboxing.org.uk)

На соревнованиях, проходящих под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), бесплатные подарки спровоцировали беспорядки.

В своем Twitter-аккаунте один из зрителей Андрей Розанов распространил видео, на котором участники турнира перепрыгивают через сиденья и бегут в сторону ринга. Там как раз раздавали бесплатно перчатки.

Видео дня

https://twitter.com/AndriiRozanov/status/1657307072755630084

Следует отметить, что Украина не участвует в турнире. Чемпионат мира в Узбекистане из-за допуска россиян и белорусов также бойкотируют Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция и Новая Зеландия.

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Напомним, IBA возглавляет Умар Кремлев, являющийся сторонником президента РФ Владимира Путина.

Недавно сообщалось, что Украина может смотреть Олимпиаду-2024 по ТВ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс

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