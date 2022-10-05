Вопреки скандальному решению. На награждении украинской боксерши на чемпионате Европы включили гимн Украины — видео 5 октября, 15:13 В финале Таран раздельным решением судей победила представительницу Ирландии Мэри Макдонах (Фото:Анастасия Таран via Instagram)

На награждении украинской боксерши Анастасии Таран на юниорском чемпионате Европы включили гимн ее родной страны, вопреки решению Международной боксерской ассоциации (IBA) о выступлении команды без флага.

Таким образом организаторы соревнований в итальянском Монтезильвано пошли против требований IBA и ее скандального президента россиянина Умара Кремлева.

Во время исполнения украинского гимна 15-летняя Таран не смогла сдержать слезы и расплакалась.

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В финале чемпионата Европы Анастасия раздельным решением судей со счетом 4:1 победила представительницу Ирландии Мэри Макдонах.

Интересно, что Таран оказалась в числе украинцев, которые, несмотря на скандальное решение IBA, решили все же выступить на чемпионате Европы. Другая часть их соотечественников отказались выходить в ринг и покинули соревнования.

Ранее юниорской сборной Украине запретили выступать под своим флагом на чемпионате Европы из-за «вмешательства государства в работу Федерации бокса страны». Такое решение поддержал и Кремлев.

Сообщалось, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик отреагировал на запрет для юниорской сборной Украины выступать под своим флагом на чемпионате Европы.