На войне погиб 21-летний украинский боксер, который служил в разведке бригады Азов

Юрий Егоров после начала полномасштабной войны пошел добровольцем служить в бригаде Азов (Фото: ФБУ)

Защищая государство от российских оккупантов, погиб Юрий Егоров. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

Известно, что Юрий родился в 2004 году в селе Рыжаны, что на Житомирщине. Там окончил школу, впоследствии поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет.

Егоров был в составе областной сборной по боксу, тренировался под руководством Виталия Мельника и выступал за БК Стелс.

А после начала полномасштабной войны Юрий добровольно присоединился к защитникам Украины. Служил в подразделении разведки бригады Азов.

«Юрий отличался характером, спортивным достоинством и настойчивостью.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным, побратимам и всей спортивной общественности Житомирщины. Светлая память. Вечная слава Герою", — говорится в заявлении.