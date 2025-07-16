На войне погиб 21-летний украинский боксер, который служил в разведке бригады Азов
Юрий Егоров после начала полномасштабной войны пошел добровольцем служить в бригаде Азов (Фото: ФБУ)
Защищая государство от российских оккупантов, погиб Юрий Егоров. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.
Известно, что Юрий родился в 2004 году в селе Рыжаны, что на Житомирщине. Там окончил школу, впоследствии поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет.
Егоров был в составе областной сборной по боксу, тренировался под руководством Виталия Мельника и выступал за БК Стелс.
А после начала полномасштабной войны Юрий добровольно присоединился к защитникам Украины. Служил в подразделении разведки бригады Азов.
«Юрий отличался характером, спортивным достоинством и настойчивостью.
Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным, побратимам и всей спортивной общественности Житомирщины. Светлая память. Вечная слава Герою", — говорится в заявлении.
