Абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (30−0, 27 КО) проведет бой против обязательного претендента по версии WBA Муроджона Ахмадалиева (14−1, 11 КО) из Узбекистана.

Бой состоится 14 сентября на IG Arena в Нагое, Япония, сообщает Boxing Scene.

Этот поединок станет главным событием боксерского шоу, в рамках которого запланировано еще два титульных боя.

Чемпион WBO в легчайшем весе Йошики Такэи (11−0, 9 КО) встретится с мексиканцем Кристианом Мединой (25−4, 18 КО), который является обязательным претендентом на титул.

Вакантный титул WBA Regular в минимальном весе разыграют японские боксеры Юни Такада (16−8−3, 6 КО) и Рюсей Мацумото (6−0, 4 КО).

Ранее сообщалось, что Иноуэ занимает второе место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.