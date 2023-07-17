Усик VS Фьюри: легендарный боксер назвал лучшего бойца супертяжелого веса 17 июля, 22:00 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Член Международного зала боксерской славы Насим Хамед провел сравнение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам бывшего чемпиона мира, украинский боксер сказал свое слово в дивизионе, однако «Цыганский король» остается лидером.

«Усик пришел и сделал свое дело, но Фьюри все еще там, Тайсон все еще номер один.

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Эти ребята — чемпионы мира в супертяжелом весе, давайте посмотрим, как они боксируют. Я хочу увидеть их бой, я устал от всего этого дерьма", — приводит слова Насима Boxing Social.

Отметим, что команды боксеров ведут переговоры о поединке, который может состояться в следующем году.

Ранее сообщалось, что Усик собирается посетить бой Фьюри против Нганну и спрогнозировал победителя.