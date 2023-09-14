Больше не охотится на Ломаченко. Непобедимый американец нашел замену украинцу

14 сентября, 14:28
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Шакур Стивенсон выиграл все свои 20 боев (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Шакур Стивенсон выиграл все свои 20 боев (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

В ноябре этого года американец Шакур Стивенсон проведет поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

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Об этом сообщает BoxingScene.

Отмечается, что поединок должен состояться 16 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC.

«Будьте осторожны с тем, что просите… Встретимся в ноябре», — написал Шакур у себя в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/ShakurStevenson/status/1701780286252404915
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Напомним, что Стивенсон неоднократно вызывал на поединок Василия Ломаченко, однако украинец решил взять отпуск.

Ранее промоутер Боб Арум объявил, когда Ломаченко выйдет на ринг.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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