Больше не охотится на Ломаченко. Непобедимый американец нашел замену украинцу 14 сентября, 14:28 Шакур Стивенсон выиграл все свои 20 боев (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

В ноябре этого года американец Шакур Стивенсон проведет поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

Об этом сообщает BoxingScene.

Отмечается, что поединок должен состояться 16 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC.

«Будьте осторожны с тем, что просите… Встретимся в ноябре», — написал Шакур у себя в Twitter.

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Напомним, что Стивенсон неоднократно вызывал на поединок Василия Ломаченко, однако украинец решил взять отпуск.

Ранее промоутер Боб Арум объявил, когда Ломаченко выйдет на ринг.