Непобежденный внук Мохаммеда Али проведет бой в андеркарте поединка Ломаченко

20 мая, 18:00
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Нико Али Уолш (Фото:instagram.com/nicoaliwalsh)

Нико Али Уолш (Фото:instagram.com/nicoaliwalsh)

Американский боксер Нико Али Уолш (8−0, 5 КО) намерен продолжит свой победный путь.

Внук Мохаммеда Али выйдет в ринг против соотечественника Дэнни Розенбергера (13−9−4, 4 КО).

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Данный поединок будет разогревающим для главного боя вечера, в котором сойдутся американец Девин Хейни и украинец Василий Ломаченко.

Видео дня

В своей карьере Нико Али Уолш продолжает оставаться непобедим, выиграв восемь встреч. На счету Розенбергера 13 побед, однако в последних семи боях он всегда выходит победителем.

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Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что украинец пообещал уничтожить Хейни после его грязного поступка.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Нико Али Уолш

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