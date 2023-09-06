«Рефери лишил Дюбуа чемпионства». Обнародован текст апелляции команды Дюбуа на результат боя с Александром Усиком — фото 6 сентября, 12:02 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Команда британского боксера подала апелляцию на результат поединка Усик — Дюбуа.

В тексте обжалования победы украинского чемпиона, который опубликовал журналист Дэн Рафаэль, говорится, что рефери боя Луиса Пабона незаконно лишил Даниэля Дюбуа статуса объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе. Также представители боксера убеждены, что Усик не поднялся бы после удара британца в пятом раунде, если бы судья начал отсчет.

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«Из-за того, что, как утверждается в апелляции, были ошибки в решении рефери боя Луиса Пабона, Дюбуа был несправедливо лишен своего законного статуса объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Примерно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на канвас, и, пожалуй, сделал Даниэля чемпионом в супертяжелом весе.

Однако Пабон ошибочно решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усику было предоставлено длительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой", — говорится в апелляции.

Апелляция команды Дюбуа / Фото: Twitter

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным.

Ранее промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен унизил британца за поражение Усику.