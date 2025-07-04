«Путинская Россия хочет нас сломать». Владимир Кличко гневно отреагировал на рекордный удар РФ по Киеву

Кличко уверен, что огонь нашей свободы никогда не погаснет (Фото: Reuters, коллаж NV)

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой. Враги запустили рекордные 550 целей, большинство из них были направлены на Киев.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в соцсетях отреагировал на обстрел.

«Путинская Россия хочет нас сломать. Но огонь нашей свободы никогда не погаснет. Никакая бомба не сможет уничтожить нашу волю. Подобно закону физики, это варварское действие вызовет равную и противоположную реакцию! Слава Украине», — написал Кличко в Instagram.

Ранее мы писали, что во время обстрела один из шахедов попал в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева.

Напомним, что в прошлом месяце российские террористы повредили столичный стадион Спартак.