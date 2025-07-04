«Путинская Россия хочет нас сломать». Владимир Кличко гневно отреагировал на рекордный удар РФ по Киеву

4 июля, 17:01
Поделиться:
Кличко уверен, что огонь нашей свободы никогда не погаснет (Фото: Reuters, коллаж NV)

Кличко уверен, что огонь нашей свободы никогда не погаснет (Фото: Reuters, коллаж NV)

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой. Враги запустили рекордные 550 целей, большинство из них были направлены на Киев.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в соцсетях отреагировал на обстрел.

Читайте также:
В результате российской атаки поврежден автобус украинского футбольного клуба — фото

«Путинская Россия хочет нас сломать. Но огонь нашей свободы никогда не погаснет. Никакая бомба не сможет уничтожить нашу волю. Подобно закону физики, это варварское действие вызовет равную и противоположную реакцию! Слава Украине», — написал Кличко в Instagram.

Реклама

Ранее мы писали, что во время обстрела один из шахедов попал в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева.

Напомним, что в прошлом месяце российские террористы повредили столичный стадион Спартак.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Владимир Кличко Киев шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies