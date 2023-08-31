«Не будьте жадными». Легендарный боксер умоляет Усика и Фьюри подраться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

31 августа, 12:01
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя обратился к Тайсону Фьюри и Александру Усику.

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Оскар призвал боксеров не быть жадными и наконец выйти на ринг друг против друга.

«Бой, который я хотел бы увидеть, если он состоится, — это Тайсон Фьюри против Александра Усика. На кону будет стоять достаточно денег, не будьте жадными. Вот и все — не будьте жадными», — сказал Де Ла Хойя, передает Fight Hub TV.

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Напомним, что в последнем поединке Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. А Фьюри 28 октября подерется против звезды UFC Франсиса Нганну в Саудовской Аравии.

Ранее Оскар Де Ла Хойя жестко наехал на Александра Усика из-за высоко поднятых шорт в поединке против Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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