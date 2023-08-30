«Твои чертовы яйца расположены здесь». Легендарный американский боксер жестко наехал на Александра Усика из-за высоко поднятых шорт 30 августа, 12:52 Оскар Де Ла Хойя (Фото:Оскар Де Ла Хойя via Instagram)

Бывший чемпион Оскар Де Ла Хойя прокомментировал скандальный эпизод в чемпионском поединке Усик — Дюбуа.

По словам легендарного боксера, удар Дюбуа не был запрещен, поскольку шорты Усика были подняты слишком высоко.

«Все эти люди, которые говорят, что это был запрещенный удар — нет, этот удар не был запрещенным. Это действительно был легальный удар. Люди не понимают, что раковина Усика находилась здесь. Твои чертовы яйца находятся здесь. Понял?

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Удар Дюбуа пошел вверх. Да он был ниже пояса, но пояс Усика находился рядом с его чертовыми сосками. Удар шел снизу, но когда он прилетел, то попал в живот. Это не низко", — сказал Де Ла Хойя, передает Fight Hub TV.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса.

Однако команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в поединке с Усиком.