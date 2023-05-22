Точно в цель: Отцу обидчика Ломаченко попали в голову пивной бутылкой — видео
Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)
Отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни Билл Хейни стал жертвой нападения после боя сына с Василием Ломаченко.
Специалист вместе с сыном покидали ринг после победного поединка. В этот момент в голову Хейни-старшего прилета пивная бутылка.
Стоит отметить, что Билл не пострадал. Он заявил, что ему это не испортило настроения.
«Тот парень, попавший в меня бутылкой Bud Light, благословляю тебя. Аллах Акбар, Альхамдуллилл», — сказал Билл Хейни.
Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер вступился за Ломаченко после поражения от Хейни.