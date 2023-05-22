Точно в цель: Отцу обидчика Ломаченко попали в голову пивной бутылкой — видео

22 мая, 23:00
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Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни Билл Хейни стал жертвой нападения после боя сына с Василием Ломаченко.

Специалист вместе с сыном покидали ринг после победного поединка. В этот момент в голову Хейни-старшего прилета пивная бутылка.

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Стоит отметить, что Билл не пострадал. Он заявил, что ему это не испортило настроения.

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«Тот парень, попавший в меня бутылкой Bud Light, благословляю тебя. Аллах Акбар, Альхамдуллилл», — сказал Билл Хейни.

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Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер вступился за Ломаченко после поражения от Хейни.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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