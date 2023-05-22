Точно в цель: Отцу обидчика Ломаченко попали в голову пивной бутылкой — видео 22 мая, 23:00 Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Отец и тренер абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни Билл Хейни стал жертвой нападения после боя сына с Василием Ломаченко.

Специалист вместе с сыном покидали ринг после победного поединка. В этот момент в голову Хейни-старшего прилета пивная бутылка.

Стоит отметить, что Билл не пострадал. Он заявил, что ему это не испортило настроения.

Видео дня

Here's the footage of Bill Haney getting a bottle/can? thrown at him after exiting the ring pic.twitter.com/UMaIts4uut — El CampoRican 🇻🇮🏴‍☠️ 🇺🇸 (@RyanOSTX) May 21, 2023

«Тот парень, попавший в меня бутылкой Bud Light, благословляю тебя. Аллах Акбар, Альхамдуллилл», — сказал Билл Хейни.

Отметим, что Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что знаменитый голливудский актер вступился за Ломаченко после поражения от Хейни.