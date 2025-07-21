«Выдающийся чемпион»: отец Дюбуа после поражения от Усика назвал лучшего боксера в мире

Стэн Дюбуа, отец бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−3, 21 КО), высказался про поражение сына в реванше против абсолютного чемпиона Александра Усика (24−0, 15 КО).

Дюбуа-старший заявил, что британец сделал все возможное в ринге, однако украинец является лучшим боксером в мире.

«Даниэль сделал все, что было в его силах. Сделал все, что возможно. И этого лучшего оказалось мало. Усик — это великий чемпион, он лучший в мире не просто так».

Отец Дюбуа признался, что не знает планов своего сына на будущее.

«Будущее Даниэля зависит только от него. Мы с ним все обсудим и узнаем, что хочет делать дальше. Я не решаю за него, он взрослый парень», — приводит слова Стэна Seconds Out.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

