«Выдающийся чемпион»: отец Дюбуа после поражения от Усика назвал лучшего боксера в мире

21 июля, 12:24
Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Стэн Дюбуа, отец бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−3, 21 КО), высказался про поражение сына в реванше против абсолютного чемпиона Александра Усика (24−0, 15 КО).

Дюбуа-старший заявил, что британец сделал все возможное в ринге, однако украинец является лучшим боксером в мире.

«Даниэль сделал все, что было в его силах. Сделал все, что возможно. И этого лучшего оказалось мало. Усик — это великий чемпион, он лучший в мире не просто так».

Отец Дюбуа признался, что не знает планов своего сына на будущее.

«Будущее Даниэля зависит только от него. Мы с ним все обсудим и узнаем, что хочет делать дальше. Я не решаю за него, он взрослый парень», — приводит слова Стэна Seconds Out.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

