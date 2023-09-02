«Ему наложат 20 швов на лицо». Фьюри-старший пригрозил возможному сопернику британца потерей уха
Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)
Джон Фьюри, который является отцом чемпиона WBC в супертяжелом весе, заявил, что хотел бы устроить бой Тайсона Фьюри с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.
По словам Фьюри-старшего, его сын может победить звезду UFC, нанеся ему множество телесных повреждений.
«Хочу увидеть бой Тайсона с Джонсом. Мне не нужен боксерский поединок, хочу увидеть обоих мужчин в королевской битве олл-ин и позволить лучшему встать в конце. Бой с Джонсом — мой план. Но не могу говорить за Тайсона.
Пусть мир узнает, кто настоящий во всех сферах жизни, а не только в боксерском поединке. Тайсон может это сделать. Он натянет ваши яйца на спину, ударит вас локтем так, что придется наложить 20 швов на лицо. Возможно, он еще и откусит одно ухо", — сказал Фьюри, передает Sportskeeda.
Напомним, что 28 октября Тайсон Фьюри подерется с бойцом UFC Франсисом Нганну в столице Саудовской Аравии.
Также Александр Усик вызвал британца на бой, поставив ему ультиматум.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Пол Малиньяджи уничтожил Тайсона Фьюри за троллинг Александра Усика.